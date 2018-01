Robotron statt Apple: Kleincomputer in der DDR

Seit 1949 galt das von den USA initiierte CoCom-Embargo. Es verbot den Import von Hochtechnologie in die sozialistischen Länder. Gerade bei Mikroprozessoren, dem Herzstück der Computer, war das für die sozialistischen Länder schmerzhaft. Die DDR war auf Eigenentwicklungen angewiesen. Und auf Beschaffung der technologischen Vorbilder mit konspirativen Methoden. 1971 brachte die amerikanische Firma Intel den ersten Mikroprozessor der Welt auf den Markt. Er war Voraussetzung für die Miniaturisierung von Computern: 2.300 Transistoren waren auf einem einzigen Chip untergebracht. Abgekupfert von Intel, hatte die DDR sechs Jahre später dann auch ihren ersten eigenen Prozessor. Der in Nachfolge konstruierte Prozessor U880 wurde in allen DDR-Rechnern der 1980er-Jahre bis zu ihrem Ende verbaut. Er war eine fast identische Kopie des 8-Bit-Prozessors Z80 der US-amerikanischen Firma Zilog.

Der KC85/2 war wie alle Modelle der KC-Reihe gut durchdacht Bildrechte: Robotron Computermuseum

Das Pendant für den C64 in der DDR war der KC85. KC stand für Kleincomputer. Der Bildschirm war ein Fernseher, sein Speichermedium klassische Magnetbandkassetten. Um Daten zu finden, musste man spulen. Er wurde 1985 vom VEB Mikroelektronik in Mühlhausen gebaut und kostete 4.300 Mark. Aufgrund dieses stolzen Preises und geringer Stückzahlen schaffte er es kaum in Privathaushalte. Vorrang hatten Industrie und Militär, aber auch Betriebe wurden für die Lehrausbildung damit ausgestattet.



Und die KC85 gingen auch in die Volksbildung: Im Unterricht und in Computer-AGs konnten Schüler damit arbeiten. So hatten dann doch viele Jugendliche über die Schule Zugang zu diesen Kleincomputern. Aber einfach rumdaddeln war nicht in der DDR: