Die "Leipziger Elitenstudie" von 2016 hat ergeben, dass von insgesamt 1099 Elitenangehörigen in den neuen Bundesländern - etwa Politiker, Richter, Uni-Direktoren - nur 249 eine ostdeutsche Herkunft hatten. Das heißt: Zum einen gibt es keine Vorbilder in hohen Positionen, an denen sich junge Ostdeutsche ein Beispiel nehmen könnten. Zum anderen sitzt in Schlüsselpositionen von Politik und Medien niemand, der etwa das Bild des Ostdeutschen geraderücken würde, weil die Sensibilität an der Stelle fehle, sagt Scholz.

Dabei gäbe es so viele positive Geschichten zu erzählen, meint Greta Taubert. Etwa die von Andreas Brohm, Bürgermeister von Tangerhütte. Nach Jahren in der Schweiz und Mannheim ist er in seine Heimat zurückgekehrt und versucht nun in der Altmark etwas zu verändern. "Dass diese ostdeutsche Identität immer noch ein Thema ist, geht mir völlig auf die Nerven. Erst als ich wieder zurückgekommen bin, ist das Thema groß geworden. Als Bürgermeisterkandidat. Da war dieser gewisse Stallgeruch wichtig." Und wie die meisten Männer in Tauberts Buch hat auch Brohm eine Erfahrung aus seiner Zeit in Mannheim mitgebracht: "Dieses Selbstdarstellen ist ja nicht so ein Ossi-Ding. Das ist vielleicht etwas, das mir in anderen Teilen Deutschlands aufgefallen ist: dass die Ostdeutschen, die dort hingegangen sind, im Vergleich so schüchtern waren. Die haben vielleicht gute Arbeit gemacht, aber es nicht geschafft, für das, was sie sind oder machen, auch mal auf die Kacke zu hauen."