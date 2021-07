Wie zeigt sich das bei ehemaligen Heimkindern?

Körperliche und sexuelle Gewalt sind Traumatisierungen und diese können zur posttraumatischen Belastungsstörung und anderen psychischen Problemen führen. Da gibt es verschiedene Symptome. Ganz häufig finden wir Schlafstörungen, Albträume, sich aufdrängende Erinnerungen am Tag, die wie ein Film vor einem ablaufen und welche die Menschen auch nicht stoppen können. Es gibt Zeitzeugen, die sagen: Ich kann den Geruch von diesem Putzmittel nicht ertragen, denn das erinnert mich an das Putzmittel, was im Heim immer benutzt wurde. Oder bestimmte Bekleidung aus einem bestimmten Material, aus dem die Heimkleidung damals gemacht war.

Prof. Dr. Heide Glaesmer. Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie an der Universität Leipzig Bildrechte: Uniklinikum Leipzig Betroffene beschreiben manchmal auch, dass es ihnen schwerfällt, zu Institutionen oder Ämtern zu gehen. In solchen Situationen erleben sie wieder, dass über sie entschieden wird oder sie zurückgewiesen werden. Das sind Ohnmachtsgefühle, wie sie auch im Heim erlebt wurden. Das führt manchmal dazu, dass ehemalige Heimkinder Leistungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie diesen Weg nicht schaffen.

Man muss die schmerzhaften Situationen noch einmal ganz genau anschauen, in allen Sinnesmodalitäten. Das ist sehr schmerzhaft, aber führt in der Regel eben dazu, dass es dann verarbeitet ist. Heide Glaesmer über den Therapieansatz zur PTBS

Sind Bindungsprobleme typisch für ehemalige Heimkinder?

Ja, das ist etwas, was uns immer wieder begegnet in den Erzählungen. Wir haben es vielfach mit Menschen zu tun, die eine lange Heimbiografie mit vielen, vielen Wechseln, zum Teil sieben, acht, neun verschiedene Heime hinter sich haben. Das heißt, man wird nie irgendwo heimisch. Man kann sich nie wirklich mal in einem sozialen Gefüge wie in einer Familie oder irgendwo zu Hause fühlen, sondern man hat ständige Beziehungsabbrüche. Wenn man das in der Kindheit über lange Zeiträume erlebt, dann wird es manchmal schwer, irgendwann noch mal vertrauensvolle Beziehungen einzugehen. Verfügung zur teilweisen Kostenübernahme durch die Eltern von DDR-Heimkindern Bildrechte: dpa

Die Studie gliedert sich deutschlandweit in vier Teilprojekte. So soll erreicht werden, dass möglichst viele Menschen teilnehmen und sie unterschiedliche Wege nutzen können, das Erlebte zu teilen. 1. Fragebogenstudie mit Menschen, die zwischen 1949 und 1989 in einem DDR-Kinderheim oder Jugendwerkhof waren. Im zweiten Schritt biografische Interviews (Leipzig).



2. Sechswöchiges Online-Schreibprogramm, bei dem die Teilnehmenden, therapeutisch angeleitet und begleitet, über das Erlebte schreiben können.



3. Biografische Interviews mit Menschen, die in Heimen der DDR sexualisierte Gewalt erlebt haben. Der Schwerpunkt liegt auf den Bewältigungsstrategien und der Zufriedenheit mit bestehenden Hilfsangeboten (Berlin).



4. Biografische Interviews mit Psychologen, Ärzten und Erziehern, die in Sonderheimen tätig waren. In geschlossene Sonderheime wurden verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter zur Heimerziehung eingewiesen. Medizinhistoriker wollen herausfinden, wie die Diagnosen gestellt wurden, wie man mit den Kindern umging und wie medizinisch behandelt wurde (Düsseldorf).



Wie kann die Studie den Menschen helfen?