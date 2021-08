Die junge Generation will mehr über DDR-Geschichte hören und auch die Originalorte dazu sehen. 72 Prozent der 16 bis 29-Jährigen bemängelten im MDRfragt-Meinungsbarometer, dass für das Thema DDR nicht genug Zeit bleibe. "Wir haben in der Schule kaum das Thema DDR behandelt und nie eine Gedenkstätte besucht" bedauert eine 24-Jährige aus dem Harz. Dabei ist der Wunsch mehr über die Geschichte Ostdeutschlands informiert zu werden hoch, denn 88 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe halten das für "gesellschaftlich relevant".

An der aktuellen Erhebung von MDRfragt haben 22.892 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen teilgenommen, von denen 84 Prozent selbst in der DDR gelebt haben. Auch die über 65-Jährigen sehen das, was sie aus der Schulpraxis mitbekommen, kritisch. Mit 45 Prozent hat hier immerhin fast die Hälfte der Befragten den Eindruck, dass es an Zeit für den Geschichts-Stoff DDR mangelt. So komme es zu einem einseitigen und unvollständigen Bild über die DDR.

"Es gab leider sehr viel Unrecht in der DDR, Mangelwirtschaft, Unterdrückung nicht staatskonformer Meinungen. Trotz allem haben wir ehemaligen DDR-Bürger unter den widrigen Bedingungen vieles geschaffen, das mehr Wertschätzung erfahren müsste. Kinderbetreuung, Schul- und Hochschulausbildung (abgesehen von Zugangsbeschränkungen von vermeintlichen Systemkritikern) waren im Vergleich zu heute vorbildlich. In der DDR war nicht immer alles Stasi, wie immer dargestellt!" So fasst eine 66-Jährige Teilnehmerin aus dem Ilm-Kreis das Meinungsbild zusammen.