Um auch alleinerziehende Mütter auf dem Arbeitsmarkt einsetzen zu können, schuf die DDR das Konzept der Wochenkrippe. Kleinkinder und Säuglinge im Alter zwischen sechs Wochen und drei Jahren konnten in diesen Einrichtungen am Montagmorgen abgegeben werden. Anders als in der Tageskrippe wurden sie aber erst zum Wochenende abgeholt. Die Kleinkinder und Babys verbrachten in der Regel mindestens vier Tage und Nächte in der Einrichtung, weit entfernt von familiärer Geborgenheit und ihren eigentlichen Bezugspersonen. Die Plätze in den Wochenkrippen wurden von den Betrieben zur Verfügung gestellt. 1965 gab es mehr als 40.000 Plätze dieser Art in der DDR.