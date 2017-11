"Görlitzer Abkommen" und "Warschauer Vertrag"

Im "Potsdamer Abkommen" hatten die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs im August 1945 beschlossen, die ehemaligen deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie bis zu einer endgültigen Ziehung der polnischen Westgrenze unter Verwaltung des polnischen Staats zu stellen. Sämtliche Regierungen in Warschau beharrten seither auf der in Potsdam beschlossenen Grenzziehung.

Die DDR erkannte die Oder-Neiße-Grenze bereits 1950 im "Görlitzer Abkommen" an. Die polnische Westgrenze hieß fortan "Oder-Neiße-Friedensgrenze". Die Bundesrepublik mochte sich zur Anerkennung der Grenze nicht durchringen. Die Frage der polnischen Westgrenze, so die Argumentation in Bonn, könne erst ein Friedensvertrag mit dem vereinten Deutschland endgültig regeln. Als die Bundesrepublik und Polen 1970 den "Warschauer Vertrag" unterzeichneten, fand sich darin auch der Passus, dass die Vertragspartner auf gegenseitige Gebietsansprüche für alle Zeiten verzichten. Faktisch hatte die BRD damit die Oder-Neiße-Grenze anerkannt. Völkerrechtlich bindend war diese Aussage jedoch keineswegs. Und so sah es auch das Bundesverfassungsgericht, das 1975 entschied: Eine völkerrechtlich verbindliche Aussage in der Grenzfrage sei ausschließlich den Siegermächten vorbehalten.

Die UdSSR operierte vor allem in den 1980er-Jahren geschickt mit den Befürchtungen der Polen, die Westgrenze könnte einmal zur Diskussion stehen, erzählte Janusz Reiter, ehemaliger polnischer Botschafter in Bonn, 2015 im "Deutschlandfunk": "Solange ihr im Warschauer Vertrag seid, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wir garantieren eure Grenze. Wenn ihr aber die sozialistische Staatengemeinschaft verlassen wollt, müsst ihr freilich damit rechnen, dass die Grenzfrage gestellt wird."

Polen forderte eine Garantie für die Westgrenze

Mit dem sich abzeichnenden Ende der DDR und einer möglich scheinenden Vereinigung der beiden deutschen Staaten in absehbarer Zeit benötigten die deutsch-polnischen Beziehungen eine neue vertragliche Vereinbarung. Auch die Frage der polnischen Westgrenze geriet wieder auf die Tagesordnung. In Polen machten sich alte Ängste vor einem übermächtigen Deutschland wieder breit. Polen forderte eine Garantie für die Oder-Neiße-Grenze. Doch die wollte Bundeskanzler Kohl mit Rücksicht auf die mächtigen Vertriebenenverbände nicht geben. Als er am 28. November 1989 im Bundestag seinen "Zehn-Punkte-Plan" zur Wiedervereinigung vorstellte, fehlte jede Bezugnahme auf die polnische Westgrenze. In Polen wurde dies als ein "beunruhigendes Signal" gewertet.



Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki erklärte auf einer Pressekonferenz am 21. Februar 1990: "Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Art politisches oder juristisches Vakuum entsteht und eines Tages jemand sagt: 'Der Görlitzer Vertrag wurde mit einem Land vereinbart, dass es nicht mehr gibt. Der Warschauer Vertrag wurde ebenfalls mit einem Land geschlossen, das es nicht mehr gibt. Und deshalb gehen wir jetzt wieder auf Start und beginnen die Diskussion von vorn!" Mazowiecki erwog sogar, den Abzug der sowjetischen Streitkräfte von der Lösung der strittigen Grenzfrage abhängig zu machen.

Deutsch-polnischer Grenzvertrag

Und so geschah es auch: Knapp sechs Wochen nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990 unterzeichneten Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und sein polnischer Amtskollege Krzysztof Skubiszewski am Mittag des 14. November 1990 in Warschau den deutsch-polnischen Grenzvertrag. Der Vertrag legte die Oder-Neiße-Grenze als unverletzlich und endgültig fest. Beide Staaten verpflichteten sich zur "uneingeschränkten Achtung ihrer Souveränität und territorialen Integrität". Das vorliegende Vertragswerk war ein Meilenstein in den Beziehungen der beiden Länder und Voraussetzung für den Nachbarschaftsvertrag.

Die leidvollen Kapitel der Vergangenheit abzuschließen und an die guten Traditionen der Jahrhunderte langen gemeinsamen Geschichte anzuknüpfen. Aus dem Vertragswerk vom 17. Juni 1991.