Für drei Wochen Feldeinsatz bekommen die Studenten nach Windischs Erinnerung letztlich zwischen 200 und 300 Mark Vergütung – ein netter Zuverdienst für das Studentenleben in der Hauptstadt. In den gut vier Jahrzehnten DDR bessern wohl Hunderttausende junge Leute so ihre Finanzen auf und greifen der heimischen Landwirtschaft unter die Arme. (Bernd Windisch in der Bildmitte.)

Bildrechte: Bernd Windisch