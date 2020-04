Jenner: Einzigartig in der Medizingeschichte

"Jenner hat die beste Impfung aller Zeiten und Völker erfunden – bis heute. Die Vakzination ist bis heute die einzige Impfung, die dazu führte, dass eine Krankheit ausgerottet wurde. Das ist auch mit der Polio-Impfung noch nicht gelungen", so Prof. Leven. Dabei konnte Jenner zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wissen, was er da überhaupt machte.

Pockenschutzimpfung 1967 in Hannover Bildrechte: dpa "Er ist empirisch vorgegangen. Aber er hatte keine Vorstellung vom Virus der Pocken. Denn erst 1930, 134 Jahre nach Jenner, konnten Viren zum ersten Mal dargestellt werden. Jenner glaubte, er habe es mit einem Gift zu tun, das er übrigens als 'virus' bezeichnete. Dass dabei Krankheitserreger im Spiel waren, wusste er nicht", erklärt der Historiker aus Erlangen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte man, dass Infektionskrankheiten von Kleinstlebewesen, Bakterien, hervorgerufen werden. Der Nachweis von Viren sollte erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelingen.

Erfolge und Rückschläge

Prof. Caris-Petra Heidel, Direktorin des Instituts für Geschichte der Medizin in Dresden Bildrechte: Caris-Petra Heidel Seit dem Experiment des englischen Landarztes Jenner haben Impfungen weit verbreitete Erkrankungen stark reduziert, wie Pocken, Polio oder Tetanus. Letztere Impfung spielte beispielsweise während des Ersten Weltkrieges eine wichtige Rolle. Darauf verweist die Medizinhistorikerin Prof. Caris-Petra Heidel aus Dresden: "So erwies sich die effektive Prophylaxe gefürchteter Seuchen auch im militärischen Kontext als strategischer Vorteil."

Impfungen etwa gegen Grippe und Hepatitis B sind mittlerweile Standard. Moderne Impfstoffe sind gut verträglich und unerwünschte Nebenwirkungen werden nur in seltenen Fällen beobachtet. Doch es gibt nicht nur Grund zum Jubeln. Denn in vielen Regionen der Erde flammen längst besiegt geglaubte Infektionskrankheiten wieder auf. Jüngst schlug die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef wegen der Ausbreitung der Masern Alarm. 2018 stieg die Zahl der gemeldeten Infektionen laut WHO im Vergleich zu 2017 um 50 Prozent. Weltweit starben 136.000 Menschen daran.

Impfquoten in Ostdeutschland höher als im Westen

Bildrechte: Colourbox.de Beim Impfen gibt es auch in Deutschland noch viel Luft nach oben. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse aus dem vergangenen Jahr lässt sich nur jeder zehnte Bundesbürger gegen Grippe impfen. So waren in der Saison 2017/2018 bei den über 60-Jährigen, für die die Impfung ausdrücklich empfohlen ist, bundesweit auch nur rund ein Drittel (33,4 Prozent) geimpft. Das EU-Ziel, 75 Prozent der älteren Menschen gegen Grippe zu impfen, wurde damit deutlich verfehlt. Insgesamt sind die Impfquoten im Osten jedoch deutlich höher als in Westdeutschland.

Wie ein neuer Impfstoff entwickelt wird

Heute sucht man unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus, weltweit in mehr als 50 Projekten. Doch das Warten wird wohl noch mindestens bis zum Ende des Jahres andauern. Mit dieser Zeitspanne rechnet Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Denn der Weg von einem Erreger zu einem zugelassenen Impfstoff ist lang.

Bildrechte: MDR/MCS Grafik Normalerweise wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, an einem Impfstoff gearbeitet, die Forschung verschlingt mehrere Hundert Millionen Euro: von der Analyse über den Aufbau und die Beschaffenheit des Impfstoffs über Tests an Zellkulturen, Tieren und Menschen bis hin zur Zulassung. "Aber das Entscheidende ist erstens: Wirkt der Impfstoff zuverlässig oder nur manchmal? Und: Ist der Impfstoff unschädlich? Man stelle sich eine Massenimpfung bei Kindern vor, für die das Coronavirus vergleichsweise harmlos ist. Die Impfung darf zum Beispiel bei Kindern keinen Impfschaden verursachen, auch daran muss man denken", so Prof. Leven.

Für die Suche nach einem Impfstoff ist es zudem von enormer Bedeutung, wie relevant die Ergebnisse der Öffentlichkeit erscheinen: "Erst als Tuberkulose in den führenden Industrieländern grassierte, wurde alles daran gesetzt, einen Impfstoff zu entwickeln, obwohl es die Krankheit schon längst in außereuropäischen Ländern gab", so die Dresdner Medizinhistorikerin Heidel. Bei dem Coronavirus ist das allerdings anders.

Coronavirus: "historisch einzigartig"

Schon heute ist klar, dass es solche weltweiten Quarantänemaßnahmen, wie bei dem aktuellen Coronavirus, noch nie gegeben hat. In dieser Hinsicht sei das Virus einzigartig, erklärt Prof. Leven: "In der jüngeren Zeitgeschichte gab es das noch nie. Es gibt natürlich ein paar Pandemien, wie Aids, wo seit fast 40 Jahren weltweit an einem Impfstoff geforscht wird, oder Ebola, wo etwas gefunden wurde, aber in dieser Intensität ist das ganz neu."