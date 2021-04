2010 fielen drei Bundeswehrsoldaten bei einem Gefecht im afghanischen Kundus. Eine Fallschirmjägereinheit der Bundeswehr hatte den Auftrag, Sprengfallen aufzuspüren, als radikal-islamische Taliban sie in einen Hinterhalt lockten und das Feuer gegen sie eröffneten. Das Gefecht dauerte neun Stunden an, drei deutsche Soldaten starben, acht wurden verwundet. Nur zwei Wochen später kamen bei einem anderen Gefecht vier weitere Soldaten ums Leben. Es folgte Kritik, dass die Bundeswehr zu schlecht ausgerüstet und organisiert sei für ihren Einsatz in Afghanistan. Trotz anhaltender Kritik beschloss das Bundeskabinett im Februar 2021, den Einsatz bis Januar 2022 zu verlängern.

2005 starb Papst Johannes Paul II. nach langjähriger Parkinson-Krankheit. Der als Karol Józef Wojtyła geborene Pole studierte Theologie und Philosophie in Krakau. 1946 empfing er die Priesterweihe, wurde zum Erzbischof von Krakau und zum Kardinal ernannt, ehe er 1978 zum Papst gewählt wurde. Er war damit der erste Nicht-Italiener seit 1523 und der erste Pole überhaupt in diesem Amt. Während der 1980er Jahre unterstützte er die Gewerkschaft Solidarność und beeinflusste damit die Demokratisierung in Polen. Johannes Paul II. setzte sich außerdem für die Annäherung mit anderen Religionen ein und wurde 2014 heiliggesprochen. Dennoch vertrat der Papst auch durchaus kontroverse Positionen. So verurteilte er den Gebrauch von Kondomen in Afrika trotz der Aids-Epidemie Anfang der 1990er Jahre und bezeichnete Abtreibung als Mord.