Herr Kóbor, Sie stehen jetzt schon 56 Jahre auf der Bühne. Omega war im Kalten Krieg in Ost und West erfolgreich. Wie haben Sie das geschafft?

Ja, es ist schon interessant. Wir haben im selben Jahr mit unserer Musik angefangen wie die Rolling Stones und die Beatles. Und alle Gründungsmitglieder von Omega wurden mitten im Zweiten Weltkrieg geboren - wie auch Paul McCartney und Mick Jagger. Diese Generation hat die ersten Schritte in der Beat- und Rockmusik gemacht. Es war egal, ob im Osten oder Westen. Ich weiß nicht, warum. Aber es war diese Generation. Ich bin bis heute sehr glücklich, dass wir das damals begonnen haben. Ungarn war zwar auch nicht frei, aber von den sozialistischen Ländern war es wohl das freieste - wenn man es überhaupt so sagen kann. Zumindest war es nicht so streng wie die Tschechoslowakei oder die DDR.

Aber die Tschechoslowakei war Omegas erster Schritt ins Ausland …

Omega bei einem Konzert im Sommer 1982 in Ost-Berlin. Bildrechte: dpa Ja, ja sofort, 1963 oder 1964, gleich ein, zwei Jahre nach unserer Gründung. Ein Typ aus der Tschechoslowakei hat uns in unserem Uni-Klub in Budapest gesehen und gedacht: Diese Musik muss ich zeigen. Damals haben wir noch sehr viele amerikanische und englische Songs kopiert. Aber wir hatten auch schon ein paar eigene. Nach 1968, nach dem Prager Frühling, war es dann allerdings für Omega schon wieder vorbei mit der Tschechoslowakei.



Im Prinzip war es damals für uns sogar leichter, im Westen auf Konzerttour zu gehen als im Osten. Nicht unbedingt wegen der Bürokratie, da gab es kaum einen Unterschied. Aber in die sozialistischen Länder haben sie uns teilweise einfach nicht reingelassen. Wir konnten zum Beispiel kein Konzert in der Sowjetunion geben. Polen war wiederum unproblematisch, aber Rumänien, Bulgarien: unmöglich! In die DDR konnten wir auch erst 1972. Mit dem Westen hatten wir solche Probleme nicht. Da war nur das Problem, ob uns jemand Geld dafür gab oder nicht.

Wie die Tschechoslowakei hat auch Ungarn die Gewalt der sowjetischen Panzer zu spüren bekommen - 1956. Wie finden Sie es, dass Ungarn heute unter der Orbán-Regierung wieder so nah an Moskau rückt?

Wir sind Nachbarn und haben eine lange Geschichte. Mal waren die Russen gefährlich für uns, mal nicht. Die österreichisch-ungarische Monarchie war stark genug, dass Russland uns nicht gefährlich werden konnte. Heute sehe ich Russland auch nicht als so gefährlich an. Nicht zu probieren, mit Russland in gutem Kontakt zu stehen, wäre keine gute Politik.

Als Omega zum 1972 ersten Mal in die DDR kam, hatte die Band schon ein Album in Großbritannien aufgenommen, genau bei dem Label, bei dem auch die Rolling Stones einen Plattenvertrag hatten. 1973 kam dann noch ein Plattenvertrag in der BRD dazu …

Ja, das war ein bisschen problematisch, dass wir auch in Westdeutschland sehr erfolgreich spielten. Das war der damaligen DDR-Regierung - naja - nicht so sympathisch. Als wir in der BRD richtig groß waren, haben wir weniger Auftritte in der DDR bekommen. Aber wir wollten uns nicht entscheiden - West oder Ost. Wir wollten beides! Aber wir haben schon gemerkt, dass wir im Osten - selbst zu Hause in Ungarn - nicht sehr viel reden konnten über unsere Erfolge im Westen.

Hatte Omega damals Probleme mit der Zensur? Das Album "200 Jahre nach dem letzten Krieg", das Omega 1972 in Ungarn aufgenommen hat, durfte zum Beispiel nicht veröffentlicht werden. Was war das für eine Geschichte?