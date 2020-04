Diese Bücher sind Zeugnisse einer beklemmenden Routine. Denn den Umgang mit den Toten von Buchenwald mussten die Weimarer Stadtangestellten schnell lernen. "Die Friedhofsmitarbeiter heben die KZ-Häftlinge in den Büchern hervor, indem sie einen roten Stift für sie verwenden und als deren Herkunft nicht zivile Wohnadressen in Weimar eintragen, sondern 'K.L.' für Konzentrationslager", erklärt Jens Riederer, Direktor des Stadtarchivs Weimar. Im September 1937 gehen die Mitarbeiter aber schon dazu über, die Häftlinge nur noch mit roten Kreuzchen zu versehen. Wenig später sind es schon so viele Häftlinge, dass man eine eigene Liste für sie anlegt. 1938 und 1939 wurden dann täglich Leichen von der SS angeliefert. KZ-Häftlinge machten bis zu 90 Prozent aller kremierten Leichen aus.

KZ zunächst ohne eigenes Krematorium

Natürlich hätte die SS lieber ein eigenes Krematorium im KZ betrieben, doch dieses Recht stand zum Zeitpunkt der KZ-Gründung 1937 ausschließlich den Städten und Gemeinden zu. Noch bevor das KZ Buchenwald überhaupt in Betrieb genommen wurde, hatte die SS daher mit den Verantwortlichen der Stadt Weimar im Sommer 1937 die Modalitäten der Einäscherung von Häftlingen fixiert. Man war unter anderem übereingekommen, dass verstorbene Häftlinge das billigste Begräbnis erhalten - eine Feuerbestattung, um Sarg und Leichenhemd einsparen zu können. "Wenn sie das Leichenhemd einsparen, sehen sie die nackte Leiche", sagt Stadtarchiv-Chef Jens Riederer. "Die Mitarbeiter des Friedhofs sahen also immer wieder die abgemagerten Hungerleichen, die später von der SS angeliefert wurden." Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald und US-Soldaten im April 1945. Bildrechte: imago/Reinhard Schultz

Keine Fragen, keine Erklärungen

1938 bereits transportierte die SS etwa 800 jener ausgemergelten Leichen ins Weimarer Krematorium - immerhin ein Zehntel der im KZ registrierten Gefangenen. Die städtischen Behörden schien die hohe Sterblichkeitsrate im KZ Buchenwald nicht weiter gestört oder verwundert zu haben. Keiner der Beamten stellte Fragen oder forderte gar Erklärungen von der SS oder der Lagerleitung. Alle schwiegen und erledigten Tag für Tag ganz selbstverständlich ihre Arbeit - die städtischen Beamten und auch die Mitarbeiter des Zentralfriedhos. Das Foto stammt mutmaßlich aus dem Frühjahr 1940, als das im Herbst 1939 errichtete Sonderlager wieder aufgelöst wurde. Die dargestellte Szene soll Beleg dafür sein, wie sehr die SS im Lager auf Desinfektion und Seuchenschutz achtet. Bildrechte: Gedenkstätte Buchenwald

Ein neuer großer Ofen für die KZ-Leichen

1938 machte man sich in der Stadt Weimar darüber Gedanken, wie die Zusammenarbeit mit der SS künftig gestaltet werden könne. Die Öfen des Krematoriums waren nämlich zerschlissen und die SS lieferte immer mehr Leichen. Eine Lösung musste gefunden werden. "Und da dachte die Stadt darüber nach, dass sie sich einen neuen Ofen kaufen muss, um diesen Leichenmassenanfall zu bewältigen", erzählt Jens Riederer. In einem Eilverfahren entschied der Stadtrat am Heiligen Abend 1938, einen neuen Ofen anzuschaffen, obwohl dafür eigentlich keine Haushaltsmittel vorhanden waren. Wenig später sprach der Stadtrat auch mit der Lagerleitung in Buchenwald über dieses Problem. Und weil die SS glaubhaft eine permanente und hohe Lieferung von Leichen zusichern konnte, entschied der Stadtrat, nicht nur einen neuen, sondern auch einen möglichst geräumigen Ofen anzuschaffen.

Geruch verbranter Hungerleichen in Weimar