Edgar Most, 1990 Vizepräsident der Staatsbank der DDR, schrieb in der "Financial Times" am 4. November 2009: "Die öffentliche Ankündigung von Helmut Kohl am 8. Februar 1990, dass am 1. Juli die D-Mark in der DDR eingeführt wird und die Umrechnung im Wesentlichen 1:2 erfolgen werde, war weder mit dem Präsidenten der Bundesbank noch mit der Regierung der DDR oder der Staatsbank der DDR abgestimmt. Kohls selbstherrliche Entscheidung rief bei der DDR-Bevölkerung hohe Zustimmung, bei den meisten Fachleuten jedoch großes Unverständnis hervor. Da die Aussage öffentlich gewesen war, gab es kein Zurück, die fachlichen Faktoren wurden nicht mehr zur Kenntnis genommen." Bildrechte: dpa