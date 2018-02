Stalingrad: Annäherung an einen Mythos

Bis zur Schlacht von Stalingrad im Winter 1942/43 galt die Wehrmacht als unbesiegbar. Die schnellen Erfolge in den so genannten Blitzkriegen ließen keinen Zweifel an der Überlegenheit der technisch hochgerüsteten Armee aufkommen. Doch brauchte die deutsche Kriegsmaschinerie auch Treibstoff, den man auf den kaukasischen Ölfeldern für sich erobern wollte. Stalingrad lag auf dem Weg der deutschen Offensive, die im Sommer 1942 begann. Von Bedeutung war die Industriestadt nicht nur wegen ihrer strategischen Lage, sondern auch wegen ihres Symbolwertes, schon wegen ihres Namens.