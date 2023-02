Am 2. Februar 1945 wird der Widerstandskämpfer Carl Friedrich Goerdeler wegen Hochverrats und als Mitverschwörer des Stauffenberg-Attentats vom 20. Juli 1944 in Berlin hingerichtet. Zuvor baut er mit dem "Goerdeler Kreis" eine oppositionelle Gruppe auf, die den Sturz Hitlers plant und eine Neuordnungspläne für die Zeit nach dem Dritten Reich entwirft. Kurz vor dem Attentat des 20. Juli wird Haftbefehl gegen Goerdeler erlassen. Bis zu seiner Verhaftung am 12. August 1944 ist er auf der Flucht. Im September 1944 wird er vom Volksgerichtshof unter Vorsitz des "Blutrichters" Roland Freisler zum Tode verurteilt.

Am 2. Februar 1950 nimmt die DDR mit der Erklärung zur "Sympathie und Freundschaft für den heldenhaften Kampf" erstmals politische Beziehungen mit Vietnam auf. Für den Beginn der offiziellen diplomatischen Beziehungen am 8. Dezember 1954 ist der Weg erst nach dem Ende des Indochinakrieges frei. 1955 kommen dann 348 Kinder aus Vietnam nach Dresden und Moritzburg. Dort erhalten sie im Rahmen einer Solidaritätsaktion eine schulische und berufliche Ausbildung. Bis Mitte der 1970er-Jahre werden Schüler, Lehrlinge, Studenten und Wissenschaftler in der DDR ausgebildet, die nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland den Sozialismus aufbauen sollen. Am 11. April 1980 schließen die beiden "Bruderländer" dann einen Vertrag über die Entsendung von Arbeitskräften aus Vietnam in die DDR. Rund 60.000 vietnamesische Vertragsarbeiter arbeiten bis 1989 in rund 700 DDR-Betrieben. Bei den rassistischen Ausschreitungen 1992 in Rostock-Lichtenhagen ist besonders ein Haus betroffen, in dem hauptsächlich vietnamesische Vertragsarbeiter wohnen.