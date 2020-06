Geheimes Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts über die Annexion der baltischen Länder und Aufteilung Polens In einem geheimen Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts teilten Nazi-Deutschland und die Sowjetunion Polen und die baltischen Staaten unter sich auf. Finnland, Estland und Lettland wurden zur sowjetischen Interessensphäre erklärt, Litauen zur deutschen. In Polen vereinbarten Deutschland und die Sowjetunion eine Demarkationslinie. Am 2. September marschierten Hitlers Truppen in Polen ein. Zwei Wochen später, am 17. September 1939, griffen sowjetische Truppen im Osten Polens an.