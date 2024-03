Am Ende war es wohl die unmissverständliche Drohung von Reichsluftfahrtminister Hermann Göring am 15. März 1939, die den tschechischen Präsidenten Emil Hácha aufgeben ließ: "Es würde mir ungemein leid tun, wenn ich diese schöne Stadt vernichten müsste." Gemeint war die Zerstörung Prags durch die deutsche Luftwaffe – die Folge war, dass Hácha die Zukunft seiner Heimat laut Erklärung "vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches" legte.

Dass noch an jenem 15. März 1939 die Wehrmacht ungehindert in Prag und die sogenannte "Rest-Tschechei" einmarschieren konnte, war freilich das Ergebnis einer schier ausweglosen Situation für die tschechische Seite, die in der Nacht zuvor in der Berliner Reichskanzlei massiv unter Druck gesetzt worden war. Bildrechte: imago images/United Archives International

Nach dem Münchner Abkommen vom Herbst 1938 bereits vom Sudetenland getrennt und Hitlers Expansionsgelüsten nun letztlich schutzlos ausgeliefert, blieb den Tschechen ohne aktive Unterstützung aus dem Ausland kaum eine andere Wahl, als sich zu beugen. Das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren entstand – nur einen Tag nach der Abspaltung der Slowakei zum eigenständigen Staat.

In Prag gab es Zusammenstöße in der Bevölkerung, nachdem sich Deutsch-Tschechen für Hitler ausgesprochen hatten. Der rief am 16. März auf dem Hradschin das "Reichsprotektorat" offiziell aus. Für die folgenden Jahre war es nun unstrittig, welcher Bevölkerungsteil die Macht auf seiner Seite haben sollte – zumal die Nationalsozialisten langfristig eine "Germanisierung" des Gebiets anstrebten. Bildrechte: IMAGO / CTK Photo

Die deutschstämmige Minderheit wurde jetzt in die deutsche Staatsbürgerschaft überführt – das Protektorat galt nunmehr als Teil des "Großdeutschen Reichs". Erster Reichsprotektor als Befehlsempfänger Hitlers wurde der ehemalige Reichsaußenminister Konstantin Freiherr von Neurath – sein offizieller Stellvertreter (und de facto Nachfolger) 1941 Reinhard Heydrich, der berüchtigte "Henker von Prag".

Mit der Wehrmacht kam auch die Gestapo nach Böhmen und Mähren – bereits in der ersten Woche wurden rund 1.600 Personen als potenzielle Feinde der neuen Machthaber verhaftet. Es sollte nur der Beginn eines anhaltenden Terrors gegen die Protektoratsbevölkerung sein. Bildrechte: imago/United Archives International

Protest gegen das NS-System, wie er vor allem durch Demonstrationen im Herbst 1939 aufkam, wurde von den Handlangern Berlins unterdrückt und Widerstand im Untergrund mit aller Härte bekämpft. Während der folgenden Kriegsjahre kamen Zehntausende Tschechen durch Verfolgung zu Tode.

Wer wegen Widerstands oder beispielsweise wegen Schwarzhandels hingerichtet werden sollte, wurde gerade in den ersten Jahren zur Vollstreckung nach Dresden verbracht. In der dortigen Hinrichtungsstätte am Münchner Platz starben insgesamt etwa 850 Tschechen.

Allein am 6. November 1942 starben 21 Protektoratsangehörige als verurteilte "Volksschädlinge" unter dem Fallbeil. Vor seinem letzten Gang in den Richthof im Juni 1943 schrieb der gerade erst 20 Jahre alte Widerstandskämpfer Bohuslav Bárta erschütternd über das Martyrium seiner Haft:

Ich erlebe hier Tage, die einem Aufenthalt in der Vorhölle gleichen und die einen Menschen völlig außerhalb des Lebens stellen. […] Ich vergesse dann ganze Tage lang, dass ich überhaupt jemals Mensch war und habe das Gefühl, als ob ich seit der Entstehung der Welt in der Gefängniszelle säße. Bohuslav Barta Münchner Platz, Dresden – Die Strafjustiz der Diktaturen und der historische Ort, hg. von Norbert Haase und Birgit Sack