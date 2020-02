Die Todesfahrten über die Ostsee Mit den Rettungsschiffen über die Ostsee werden mehr als eine Million Menschen gerettet. Doch über 40.000 Zivilisten und Soldaten finden den Tod in der eiskalten Ostsee. Am 30. Januar 1945 sinkt der ehemalige KdF-Dampfer "Wilhelm Gustloff" nach einem Torpedoangriff eines sowjetischen U-Bootes – etwa 9.000 Menschen sterben bei der wahrscheinlich größten Schiffskatastrophe aller Zeiten. Wenige Tage später wird die "General von Steuben" versenkt, mehr als 4.000 Menschen sterben. Das Frachtschiff "Goya" wird am 17. April von zwei Torpedos getroffen, sinkt innerhalb von sieben Minuten und reißt etwa 6.800 Menschen mit in die Tiefe.