Diese Überlegungen waren auch der Regierung bekannt und wurden akzeptiert. Am 30. Dezember 1966 erhielten die Ingenieure um Chefkonstrukteur Werner Lang den Auftrag, einen neuen Wagen zu entwickeln. Sie bauten einen Prototyp unter der Bezeichnung P 603 in neun Ausfertigungen mit verschiedenen Motoren, darunter auch einem Viertakter von Skoda. Die Testfahrten rund um Zwickau verliefen Erfolg versprechend. Bei dem neuen Trabant handelte es sich um ein dreitüriges Modell mit Vollheck, das es so damals auf dem europäischen Automarkt noch nicht gab. Schon vom Äußeren her erinnerte es in keinem Detail an den Trabant 601.