Am 10. April 1945 wird Plauen bei einem Bombenangriff zerstört. Ab September 1944 war Plauen von insgesamt 14 Luftangriffen betroffen, die 75 Prozent der Innenstadt zerstören. In der Nacht vom 11. zum 12. April erlebt Plauen den letzten Bombenangriff. Am 16. April 1945 marschieren US-Truppen in Plauen ein. Noch heute kommt es in Plauen immer wieder zu Munitions- und Bombenfunden aus dem Zweiten Weltkrieg. Als Erinnerung an die schwerste Bombardierung der Stadt findet jährlich am 10. April auf dem Hauptfriedhof eine Kranzniederlegung statt.