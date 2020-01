Jahrhundertelang war Porzellan in Europa teuerster Luxus, den sich nur Könige und Fürsten leisten konnten. Für das "Weiße Gold" aus China bezahlte der sächsische Kurfürst August der Starke sogar mit Soldaten. Im "Reich der Mitte" ist die Keramiktradition über 1000 Jahre alt. In Europa blieb die Herstellung dagegen lange ein Traum. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts fanden Johann Friedrich Böttger und Ehrenfried Walther von Tschirnhaus die richtige Mischung aus Ton (Kaolin), Quarz und Feldspat.

Im Jahr 1710 gründete August der Starke in Meißen schließlich die erste Manufaktur auf dem alten Kontinent. Zunächst diente das Monogramm August des Starken, der zu dieser Zeit König von Polen war, als Markenzeichen. Seit 1722 werden "gekreuzte Schwerter" aus dem kursächsischen Wappen verwendet. Mitte des 19. Jahrhunderts entstand eine neue Produktionsstätte im Tal, 1912 bis 1916 folgte ein Porzellan-Museum mit Schauhalle. Seit 1918 war das Unternehmen in Staatsbesitz.

Während der Zeit des Zweiten Weltkriegs hatte es Volltreffer gegeben - mitten hinein in die Ateliers der Porzellan-Manufaktur Meissen. Der Betrieb war großflächig zerstört. Doch schon im ersten Nachkriegssommer begannen die Aufräumarbeiten. Im Herbst hatte die Manufaktur wieder 290 Beschäftigte. Sechs Öfen funktionierten noch. Aber woher die Kohle nehmen? 500 Zentner pro Woche verbrauchte der Porzellanbrand. Trotz aller Widrigkeiten ging 1946 ein neu dekoriertes Service in die Produktion. Da war der Betrieb im Zuge der Reparationsleistungen an die Sowjetunion übertragen worden. Die Sowjets demontierten Werkteile, gliederten den Traditionsbetrieb in die "Zement AG" ein und beschlagnahmten die Kunstschätze der Schauhalle - Meissener Porzellankunst aus zweieinhalb Jahrhunderten. Nach Gründung der DDR wurde die Porzellan-Manufaktur 1950 in einen Volkseigenen Betrieb umgewandelt.