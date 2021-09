In Ost-Berlin trafen sich am 17. September 1983 erstmals rund 500 Teilnehmerinnen aus Protest gegen das 1982 von der Volkskammer erlassene Wehrdienstgesetz für Frauen . Das Gesetz sah vor, dass auch Frauen im Verteidigungsfall in den aktiven Wehrdienst eingezogen werden sollten . Aus dieser Versammlung entwickelte sich die internationale Bewegung "Frauen für den Frieden", die im Herbst 1983 offiziell in Leipzig gegründet wurde.

Nach anhaltenden sozialen Unruhen und Streiks wurde 1980 die unabhängige polnische Gewerkschaft Solidarność gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war sie die einzige von Partei und Staat unabhängige Gewerkschaftschaft im Ostblock. Der Einfluss der Solidarność (übersetzt: "Solidarität") wurde so groß, dass selbst das 1981 verhängte Kriegsrecht und das darauf folgende Verbot die Bewegung nicht stoppen konnte. 1989 nahmen Vertreter der Solidarność am "Runden Tisch" mit Polens Regierung teil und brachten so den friedlichen Systemwechsel entschieden voran. Im gleichen Jahr wurde die Bewegung wieder zugelassen und gewann die Parlamentswahl. 1990 stellte die Solidarność mit Lech Wałęsa den ersten freigewählten Präsidenten des Landes.

Auch in der benachbarten DDR wurden die Entwicklungen in Polen genau beobachtet. Die SED-Führung befürchtete, dass eine ähnliche Freiheitsbewegung in der DDR Nachahmer finden könnte. Dem "Zusammenbruch" der sozialistischen Führung im Nachbarland versuchten die deutschen Kommunisten mit radikaler Härte zu begegnen.