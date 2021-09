In die Geschichte des DDR-Fußballs ging Jens Adler als "letzter Nationalspieler" ein. Eduard Geyer schickte den Torwart des Halleschen FC in der letzten Minute aufs Spielfeld. Den Ball bekam Adler nicht ein einziges Mal zu fassen. Nach dem Spiel hatte er Tränen in den Augen. Bildrechte: dpa