Rund 120.000 Menschen versammelt sich am 16. Oktober 1989 in Leipzig, um friedlich für Reformen, freie Wahlen und Meinungsfreiheit in der DDR zu demonstrieren. Es war die bisher größte Veranstaltung dieser Art. Einen Tag darauf wurde erstmals in der "Aktuellen Kamera" eine Diskussion über notwendige Reformen in der DDR geführt. Die "Tagesschau", die Nachrichtensendung aus dem Westen, berichtete viel umfangreicher über die Proteste in der DDR. Die Montagsdemonstrationen waren ein wichtiger Teil der friedlichen Revolution, die zum politischen Umbruch in der DDR führte.