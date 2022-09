Auf einem noch unsanierten Haus stehen drei Fernsehantennen aus DDR-Zeiten. Bildrechte: dpa

1971 stellt der "Deutsche Freiheitssender 904" (DFS 904) seinen Betrieb ein. Die DDR hat den Hörfunksender 1956 gegründet, als in der Bundesrepublik die Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) verboten wird. Unter dem Anschein, illegal aus dem Westen zu senden, wenden sich die Radiomacher des DFS 904 als angeblich untergetauchte "Stimme der KPD" an Kommunisten in der Bundesrepublik. Um diesen Eindruck zu festigen, unterlegt der Sender sein Programm gelegentlich mit Störgeräuschen. Tatsächlich steht der Radiosender auf DDR-Gebiet, in Reesen bei Burg in Sachsen-Anhalt. 1960 gründet das Zentralkomitee der SED zusätzlich den "Deutschen Soldatensender 935", der sich vor allem an Angehörige der Bundeswehr wendet. Beide Geheimsender haben sowohl in West- als auch in Ostdeutschland eine Zuhörerschaft, die im Laufe der Jahre jedoch stark zurückgeht. Nachdem 1968 in der Bundesrepublik die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) als Nachfolgepartei der KPD gegründet wird, stellt die DDR den Betrieb beider Geheimsender ein.