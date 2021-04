1948 wurde die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in New York gegründet. Sie ist die Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Gesundheit mit Sitz in Genf und hat 194 Mitgliedstaaten. Das Ziel der WHO ist die Bekämpfung von Krankheiten und "ein Höchstmaß an Gesundheit für alle Völker" herzustellen. In der derzeitigen Corona-Pandemie erforschte die WHO die Herkunft des Virus. Die Bundesrepublik ist seit den 1950ern Mitglied. Die DDR wurde1968 als Mitglied aufgenommen.