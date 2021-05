1984 gab die Sowjetunion bekannt, die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles zu boykottierten. Zahlreiche sozialistische Staaten schlossen sich an, unter anderem die DDR. Offiziell wurde der Ost-Boykott mit der "Furcht um die Sicherheit ihrer Athleten angesichts der antisowjetischen und antikommunistischen Aktivitäten in den USA" begründet. Er konnte jedoch vielmehr als Revanche verstanden werden. Vier Jahre zuvor waren über 60 westliche und islamische Länder den Sommerspielen in Moskau ferngeblieben, darunter die Bundesrepublik. Ihr Boykott war eine Reaktion auf den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan 1979. Besonders die betroffenen Sportlerinnen und Sportler litten unter der Symbolpolitik. Ihnen wurde die Chance verwehrt, sich eine Medaille zu erkämpfen.

Die Olympischen Sommerspiele 1984 fanden ohne die sozialistischen Staaten statt. Bildrechte: imago/AFLOSPORT