Krug hatte ein Jahr zuvor eine Petition gegen die Ausbürgerung seines Kollegen Wolf Biermann unterzeichnet. Es folgt berufliche Isolation. Konzerte werden ohne Angabe von Gründen abgesagt, Rollenangebote bleiben aus. Im März 1977 steht für Krug fest: Er wird die DDR verlassen. Nachdem Krug am 19. April 1977 offiziell einen Ausreiseantrag gestellt hat, bemüht sich die Staatsführung plötzlich und in quasi letzter Minute, ihren Star zum Bleiben zu bewegen. Doch Krug lässt sich nicht mehr umstimmen.

Dass Deutschland auf eine gewaltige Wirtschaftskrise zusteuern wird, ist den alliierten Siegermächten bereits nach Kriegsende klar. Zwar gibt es die alte Reichsmark in Hülle und Fülle, doch nichts, was man hätte dafür kaufen können. Pläne für eine grundlegende deutsche Währungsreform gibt es daher bereits seit 1946. Entsprechend dem Potsdamer Abkommen soll Deutschland trotz Einteilung in Besatzungszonen eine wirtschaftliche Einheit bilden. Doch da sich die Sowjetunion als "Risiko" für eine geplante und notwendige Reform entpuppt, beschließen die westlichen Besatzungsmächte England, Vereinigten Staaten und Frankreich bereits im September 1947, im Alleingang die Deutsche Mark (DM) einzuführen. Im Oktober 1947 beginnt der Druck der Banknoten in den Vereinigten Staaten. Insgesamt 23.000 Kisten mit gedruckten Scheinen werden bis April 1948 in einer Geheimaktion von Amerika nach Bremerhaven geschickt. Der Code-Name der Operation lautet "Bird Dog". Am Morgen des 20. Juni 1948 wird die D-Mark ab 8 Uhr früh ausgegeben.