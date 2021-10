Die Fundstätte Wishbone liegt in der Großen Salzwüste (Great Salt Lake Desert) im US-Bundesstaat Utah. Hier haben einst Jäger und Sammler gemeinsam um das Feuer gesessen – vor rund 12.300 Jahren, schreibt das Team von Archäologen um Daron Duke von der Anthropologischen Forschungsgruppe Far Western.

Bei ihren Ausgrabungen ist die Forschungsgruppe auf dieses Jäger-und-Sammler-Lager gestoßen. Es offenbarte eine beinahe intakte alte Feuerstelle, schreiben sie. Sie sei umgeben gewesen von Stein- und Knochenartefakten. In der Feuerstelle fanden die Forschenden aber etwas besonders Interessantes: verkohlte Tabaksamen. Und die sind bekannt als ein Nebenprodukt von Kautabak. Andere Überreste an der Fundstelle Wishbone deuteten darauf hin, dass der Tabak nicht als Brennstoff verwendet oder von Tieren gefressen wurde, sind die Forschenden überzeugt.

Zwar könnten sie nicht mit Sicherheit bestimmen, wie der Mensch den Tabak an der Fundstelle genutzt hat, schreibt das Forschungsteam, aber es gebe einige naheliegende Überlegungen. So deuteten die Daten darauf hin, dass die Menschen den Tabak gekaut haben könnten, während sie am Feuer ihre Nahrung zubereitet, gegessen oder Jagdwerkzeuge gefertigt haben.