Zwölf Kumpel begannen 1993 in Bischofferode in Thüringen einen Hungerstreik. Sie kämpften für den Erhalt des Kalibergwerks "Thomas Müntzer". Schnell schlossen sich weitere Kumpel an: Aus zwölf wurden 23, schließlich mehr als 40 Menschen, die aus Protest gegen die mögliche Schließung ihres Werkes über Wochen hungerten. Insgesamt 81 Tage dauerte die Aktion. Der Hungerstreik wurde zum Symbol für den Kampf gegen die Privatisierungspolitik der Treuhand. Im Dezember 1993 schloss die Treuhand das Kaliwerk dann endgültig.