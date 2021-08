Diese Sätze sorgten für Aufsehen. Sie sind Teil der Glosse "Der bewachte Kriegsschauplatz", die der Schriftsteller Kurt Tucholsky unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel 1931 in der Wochenzeitschrift "Weltbühne" publizierte. Tucholsky beschreibt darin seine Erlebnisse beim Dienst der Feldpolizei im Ersten Weltkrieg. 1931 kam es zum Prozess gegen den Herausgeber der "Weltbühne" Carl von Ossietzky. Der Vorwurf: Beleidigung der Reichswehr . Tucholsky konnte nicht angeklagt werden, da er sich zu dieser Zeit bereits im Exil in Schweden befand. Ossietzky wurde im Juli 1932 freigesprochen, weil der Satz "Soldaten sind Mörder" laut Gericht niemanden persönlich angreift.

In den darauffolgenden Jahrzehnten griffen vor allem Friedensaktivisten Tucholskys Satz wiederholt auf. So wurden mehrere Personen wegen Beleidigung verurteilt, weil sie Tucholskys Behauptung öffentlich zitiert hatten. 1995 entschied der Erste Senat nach einer Verfassungsbeschwerde zu ihren Gunsten: Der Tatbestand "Beleidigung" werde nur erfüllt, wenn das Zitat eine bestimmte Person oder die Bundeswehr direkt angreift. Eine allgemeine Kritik am Krieg oder Soldatentum sei hingegen nicht strafbar. So ziert Tucholskys Spruch noch heute Transparente auf Friedensdemonstrationen.