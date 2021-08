1941 beschloss der Oberste Sowjet der UdSSR die Deportation der Wolgadeutschen in Arbeitslager in Sibirien und Kasachstan. Sie wurden der Kollaboration mit den Nazis, sowie der Spionage beschuldigt. Die Männer und Frauen mussten in den Lagern schwerste Zwangsarbeit verrichten. Viele verloren dabei ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben. Wer nicht arbeiten konnte, kam in bewachte Sondersiedlungen. Erst 1955 erhielten die Russlandeutschen wieder mehr Freiheiten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion siedelten zahlreiche Deutschlandstämmige und ihre Nachfahren in ihr ehemaliges Heimatland zurück: Zwischen 1989 und 2004 waren es rund 2,5 Millionen Menschen.

Die Wolgadeutschen lebten bereits seit dem 18. Jahrhundert in Russland. Die Zarin Katharina die Große hatte 1763 im Ausland dazu aufgerufen, unbevölkerte Gebiete ihres Reiches zu besiedeln. Sie hoffte so auf eine wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung in ihrem Land. Rund 25.000 Deutsche, darunter vor allem Hessen, Bayern, Rheinländer und Schwaben, kamen ihrer Aufforderung nach. 1924 gründeten die deutschen Kolonisten die Wolgarepublik, eine Autonome Sozialistische Sowjetrepublik, die mit dem Erlass von 1941 zerschlagen wurde. Die Folkloregruppe "Druschba" aus dem Wolgagebiet in ihrer traditionellen Tracht, 1995. Bildrechte: dpa

1949 fand das Endspiel im ersten FDGB-Pokalwettbewerb statt, der nationale Fußball-Wettbewerb der DDR. Das Turnier wurde von der Einheitsgewerkschaft "Freier Deutscher Gewerkschaftsbund" ausgeschrieben. Der Sieger erhielt eine 40 Kilogramm schwere, bronzene Trophäe. Im ersten Jahr holte die Mannschaft "Waggonbau Dessau" den Pokal. Rekordhalter wurden der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden mit jeweils sieben Titeln. Der erste FDGB-Pokal steht heute im Sportmuseum Leipzig. Bildrechte: MDR/Thomm TV