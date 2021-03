Eine davon steht in Uchtspringe, einem Ortsteil von Stendal in Sachsen-Anhalt. Kurz nach der Entdeckung von Salvarsan sucht Paul Ehrlich nach Möglichkeiten, das Präparat am Menschen zu testen. Konrad Alt, der damals die Heil- und Pflegeanstalt in Uchtspringe leitet, erklärt sich bereit, seine Patienten zur Verfügung zu stellen. Viele von ihnen waren in Folge einer Syphilis-Erkrankung gelähmt. "Über sie hatte man absolute Verfügungsgewalt, sie waren im Rahmen des Experiments kontrollierbar und ihr Tod erschien gesellschaftlich vertretbar", schreibt Axel C. Hüntelmann in seiner Abhandlung zu Arzneimitteln des 20. Jahrhunderts. Ergebnis der Studie in Uchtspringe, die Alt am 3. März 1910 vorstellt: 23 Kranken wurden 0,3 Gramm von Salvarsan injiziert. Die Nebenwirkungen stellten sich als gering heraus. Die "dosis tolerata efficiens" ist gefunden. Zur Bestätigung wird diese "geeignete Dosis" noch einmal an Probanden im Altstädtischen Krankenhaus Magdeburg getestet – auch dort mit positiven Ergebnissen.