Die Historikerin Dr. Steffi Brüning recherchiert in staatlichen Unterlagen und führt Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Sie legt in ihrer Forschung dar, dass 70 bis 90 Prozent der zwangseingewiesenen Frauen niemals geschlechtskrank waren. Brünings Analysen ergeben, "dass diese geschlossenen Krankenanstalten eher im Heimsystem der DDR zu verorten sind, anstatt als Teil von medizinischen Einrichtungen betrachtet zu werden", und das in fast allen Großstädten der DDR: Halle, Berlin, Erfurt, Gera, Chemnitz, Dresden, Rostock, Schwerin, Frankfurt/Oder und Leipzig.

Als Teenager beginnt Anette R. den SED-Staat zu hinterfragen und distanziert sich von ihrer Familie. Während ihrer Ausbildungszeit in Leipzig verliebt sie sich in einen jungen Vertragsarbeiter aus Mosambik. Häufig übernachtet sie bei ihm im Wohnheim, was jedoch verboten ist: Während die DDR die Beschäftigung mosambikanischer Werktätiger als "Zeichen der Völkerfreundschaft" feiert, sind Beziehungen zwischen DDR-Bürgern und Mosambikanern unerwünscht. Eines Abends klopft die Volkspolizei an der Tür des Wohnheimzimmers. Die Siebzehnjährige versteckt sich im Bettkasten, wird jedoch entdeckt und in die geschlossene venerologische Station in Leipzig Thonberg gebracht. Einweisungsgrund: "Herumtreiberei". Bildrechte: Anette R.

Weibliche Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr und junge Frauen werden in der DDR als "Herumtreiberinnen" verfolgt. Es genügt beispielsweise durch Probleme in der Schule, Familie oder Beruf von den (gesetzlichen) Normen abzuweichen, um unter Verdacht der Promiskuität zu stehen und so Geschlechtskrankheiten zu verbreiten.



Interviews, die Dr. Steffi Brüning mit einzelnen ehemaligen Ärzten und Krankenschwestern geführt hat, zeigen, dass das Personal jede Verantwortung von sich weist. Der Einweisungsgrund wird meist von der Volkspolizei geliefert und nicht weiter hinterfragt. Niemand kontrolliert, ob der Aufenthalt gerechtfertigt ist. Betreuungen oder Behandlungen in anderen staatlichen Einrichtungen hätten der Zustimmung der Betroffenen oder langfristige Verfahren bedurft.