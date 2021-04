Die Reaktorkatastrophe 1986: Tschernobyl und die DDR

Messwerte wurden veröffentlicht

Als einer der ersten Staaten in Europa veröffentlichte die DDR am 3. Mai 1986 eine Zahlentabelle mit den Radioaktivitätswerten der Luft in Berlin im Zeitraum vom 30. April bis zum 2. Mai 1986. Die Interpretation der Werte lieferte die Überschrift gleich mit: "Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau". Mit den Zahlen konnte allerdings niemand etwas anfangen – es fehlten die Vergleichszahlen. "Erst Jahre später konnten wir die Werte einordnen", sagt Sebastian Pflugbeil. "Es war verschwiegen worden, dass die Werte in den beiden Tagen zuvor rund 1.000-mal höher waren. Es war auch später nie ergänzt worden, dass sie später noch mal um den Faktor 100 angestiegen waren." Auch von anderen Messwerten sollten die DDR-Bürger nichts erfahren. So waren durch ein schweres Gewitter im Raum Magdeburg in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 1986 radioaktive Stäube, Dämpfe und Aerosole aus der Atmosphäre in den Boden gelangt; im Regenwasser, in Wiesenkräutern und in der Erde war eine Strahlenbelastung gemessen worden, die um das Tausendfache über dem Normalwert lag. Im Bezirk Cottbus wies die Milch in diesen Tagen eine Radioaktivität auf, die die zulässigen Grenzwerte um bis zu 700 Prozent überstieg.

In den Kaufhallen Obst und Gemüse im Überfluss

Die Regale in den Supermärkten waren im Frühjahr 1986 überraschend gut mit Obst und Gemüse gefüllt. Eigentlich waren die Produkte für den Export in die Bundesrepublik vorgesehen. Dort wollte sie aber niemand mehr haben. In der DDR allerdings auch nicht. Durch das Westfernsehen waren die Menschen gewarnt worden. Nicht vergessen hat Sebastian Pflugbeil den Zorn, "als der Kopfsalat, der in der Umgebung von Berlin angebaut und normalerweise gegen Valuta in Westberlin verkauft wurde, nun im Westen keinen Abnehmer mehr fand. Er fand sich stattdessen in den Kaufhallen im Ostteil Berlins wieder und, als er auch da nicht gekauft wurde, kam er ins Mittagessen der Kindergärten und Schulen. Die informierten Kinder ließen den Salat stehen, die anderen aßen zwei und mehr Portionen ..."

"Mutter hat immer den Salat gewaschen"

Am 25. Juni 1986, zwei Monate waren seit der Katastrophe von Tschernobyl vergangen, schickte sich dann auch Erich Honecker an, seinen DDR-Bürgern in einem Interview einen fachkundigen Rat zu erteilen, wie sie sich am besten gegen radioaktive Strahlungen schützen können: "Zu Hause waren wir sechs Kinder, und unsere Mutter hat immer den Salat gewaschen." Allerdings ließ der SED-Chef in dem Interview auch sein Unbehagen an der Entwicklung der Kernkraft durchblicken: "Ich bin der Meinung, dass die Kernkraft nicht das letzte Wort ist."

"Störfall" von Christa Wolf erscheint

Christa Wolf Bildrechte: DRA/Elf99 Im Frühjahr 1987, kaum ein Jahr war seit Katastrophe von Tschernobyl vergangen, erschien Christa Wolfs Buch "Störfall. Nachrichten eines Tages" im Berliner Aufbau Verlag. Und das erstaunlichste daran war, dass es überhaupt in der DDR erscheinen durfte. "O Himmel, strahlender Azur. Nach welchen Gesetzen, wie schnell breitet sich Radioaktivität aus, günstigen und ungünstigenfalls. Günstig für wen? Und nützte es denn den unmittelbar am Ort des Ausbruchs Wohnenden wenigstens, wenn sie sich, durch Winde begünstigt, verbreitete? Wenn sie aufstiege in die höheren Schichten der Atmosphäre und sich als unsichtbare Wolke auf die Reise machte? Zu meiner Großmutter Zeiten hat man sich unter dem Wort 'Wolke' nichts anderes vorstellen können als kondensierten Wasserdampf. Weiß, womöglich, ein mehr oder weniger schön geformtes, die Phantasie anregendes Gebilde am Himmel. Eilende Wolken, Segler der Lüfte, wer mit euch wanderte, wer mit euch schiffte ..."