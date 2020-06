Verschwörungstheorien sind eine anthropologische Konstante. Dieses Phänomen begleitet uns seit Beginn der menschlichen Kultur. Bereits in der Antike und im Mittelalter sucht man Sündenböcke für für Unglücke und soziale Misstände: Christen, so heißt es bei den Römern, sollen Brände legen. Juden, so heißt es später bei den Christen, vergiften Brunnen und töten Christenkinder, weil sie damit die Pest auslösen und die Christen vernichten wollen. Das 15. Jahrhundert bringt den Hexenglauben in all seinen Formen hervor. Die bösen Zauberinnen macht man für Naturkatastrophen und Krankheiten verantwortlich. Sogar im Bund mit dem Teufel sollen die Antichristinnen stehen, was eine jahrhundertelange Hexenverfolgung nach sich zog.