Schon in frühen Kindheitsjahren ist Walter Ulbricht sehr naturverbunden. Vater Ernst kennt alle Bäume und Vögel und sonntags wandert die Familie ins Leipziger Umland. Schon zu Schulzeiten zieht es Walter lieber raus zum "Räuber und Gendarm"- oder "Trapper und Indianer"-Spielen. Mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft stromert er in der Gerberstraße umher, am Flussbett der Parthe am Tröndlinring oder in der Parkanlage Rosental. Im Winter läuft er, wie alle Kinder, Schlittschuh. Die Liebe zum Winterspor hält ein Leben lang. Er gibt sie auch an seine Tochter Dora weiter.