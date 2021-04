Zeitzeugenprojekt Geheimsache Wismut

In den 90er-Jahren stehen im Fokus von Geschichtsschreibung und Öffentlichkeit die strahlenden Hinterlassenschaften der Wismut wie die "Pyramiden von Ronneburg", gigantische Abraumhalden, die das Stadtbild prägen. Journalisten berichten über verschmutzte Bäche, zerstörte Landschaften, für Urananlagen abgerissene Dörfer und Städte. Historiker erforschen die Geschichte jenes einzigartiges Konstrukts einer "Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft". Gegründet wurde sie 1946 nach deutschem Aktienrecht mit dem Ziel, die Sowjetunion mit Uran zu versorgen. Von Atomwaffenmaterial ist nie die Rede. Offizielle Aufgabe der SDAG ist die Suche nach Buntmetallen wie Wismut. 30 Jahre später ist vom materiellen Erbe der "Wismut" im Erzgebirge und in Thüringen kaum noch etwas zu sehen. Doch die Erinnerungen an die "Wismut" sind noch da.

"Vor allem bei Männern ist die Identifizierung mit der Region stark", erklärt die Historikerin Astrid Mignon Kirchhof, "also mit dem Erzgebirge, dann mit dem Uranbergbau selber und mit der Wismut." Motivation für die Interviewpartner scheint die Haltung "ich will mir mein Lebenswerk nicht kaputtreden lassen" zu sein.

Einige hunderttausend Männer und Frauen haben in den 45 Jahren für die Wismut gearbeitet. 50 wurden nun für das Zeitzeugenprojekt der Sächsischen Akademie der Wissenschaften interviewt. Die Bereitschaft, mehrere Stunden über ihr Leben zu erzählen, überrascht die Forscher zunächst. Im Rückblick ist klar, dass es einen biographisch sehr handfesten Grund dafür gibt. "Ich möchte, dass Wismut Geschichte und DDR-Geschichte ein bisschen anders dargestellt wird, als es bislang ist", fasst Astrid Mignon Kirchhof die Motive ihrer Gesprächspartner zusammen. "Ich finde mich in der Geschichtsschreibung oder wie über die DDR geredet wird, nicht wieder."

Dabei geht es zum Beispiel um den Umweltschutz. Die mediale Berichterstattung über die Wismut fokussierte sich lange Zeit auf die ökologischen Folgen und Hinterlassenschaften des Uranbergbaus. Im Zeitzeugeninterview erzählt Dr. Rudolf Daenecke von den Anfängen des Umweltschutzes in der Wismut Mitte der 80er-Jahre, als der technische Direktor der Gruben im thüringischen Schmirchau selbst erst mitbekam, wie massiv der Uranbergbau Flüsse, Luft und Boden beeinflusst. Publikation wie die "Pechblende" von Michael Beleites zwingen damals die Wismut "etwas konsequenter" in Umweltfragen zu agieren, denn die Nachfolgen waren für den Bergbaubetrieb bis dahin bedeutungslos.

"Pechblende" von Michael Beleites Im Jahre 1988 brachte der Friedens- und Umweltaktivist Michael Beleites eine Untergrundschrift über den bis dahin weitgehend unbekannten Uranbergbau im Süden der DDR und seine Folgen heraus. Er hatte jahrelang heimlich recherchiert und versucht, sich ein Bild von den geheimgehaltenen Aktivitäten des sowjetisch-deutschen Uranbergbau-Unternehmens SDAG Wismut zu machen. Unter dem Dach der evangelischen Kirche konnte er die Ergebnisse seiner Recherchen in der Broschüre "Pechblende - Der Uranbergbau in der DDR und seine Folgen" herausgeben.

Zehn der fünfzig biografischen Interviews wurden auf russisch geführt. Schließlich gehörten mehre tausend Sowjets ebenfalls zu den Mitarbeitern der "Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft Wismut". Sie erinnern sich an vielfältige Kontakte, an Freundschaften , die auch über das Wismut-Ende 1991 hinaus reichten. Die deutschen Wismutangestellten dagegen betonen, es gab keine privaten Kontakte und sie seien auch nicht erwünscht gewesen. Schließlich unterlag die Urangewinnung strikter Geheimhaltung.

Das Interesse am Erzählen der eigenen - positiven - Wismut-Biographie hat die Historiker der Humboldt-Uni überrascht. Mit mehr Zeit und Geld hätten sie weit mehr als die 50 Interviews führen können. Schon die vorliegenden Videos und Texte erzählen von den Erinnerungen an ein einzigartiges Unternehmen. Sie sind damit ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur, der ebenso erhalten werden muss, wie die Fördertürme, die begrünten Halden und die Schaubergwerke.

So sieht die Sanierung einer Halde aus: Ein Lkw transportiert die letzten von mehr als einer Million Tonnen Erdreich von dem ehemals 40 Meter hohen Berg in Bad Schlema ab. Bildrechte: dpa

Die Sächsische Akademie der Wissenschaften will die Zeitzeugeninterviews auf einer Webseite sammeln, ergänzt um Links zu Archiven, Bildern, Sammlungen von Wismutkunst. Wer wissen will, was das Erbe der Wismut ist, findet dort Antworten. Und vielleicht findet der Interessierte sie in Post-Corona-Zeiten auch im Theater. Es gibt erste Ideen, die Zeitzeugenberichte auf die Bühne zu bringen.