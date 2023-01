Erinnern Sie sich noch an den Artikel im vergangenen Juni, in dem fünf Gastautorinnen und -autoren ARD und ZDF vorwarfen, Kinder zu "indoktrinieren" – und den die "Welt" genüsslich auf der Titelseite platzierte? Oder an den Vorwurf, die "Sendung mit der Maus" wolle ihr Publikum "einschüchtern und erziehen" mit einem Beitrag über eine trans Frau? Das fantasierte Ex-"Bild"-Chef Julian Reichelt im März in einem Tweet und löste damit ein passables Berichterstattungsdomino aus. Im Sommer wurden dann die Ausschweifungen in der rbb-Spitze öffentlich. So taugte es schon nicht mehr zum Skandal, als Jan Böhmermann Anfang Dezember in einer Folge seines "ZDF Magazin Royale" zum Thema Trans medial an die Front zog.