Das Altpapier am 30. März 2020 No Quarantinis for the Creatures of the Night

Thomas Gottschalk, Oliver Pocher und Günther Jauch werden doch nicht mit Quarantinis anstoßen: Den Entertainern, die auf RTL eine ganze Woche lang allabendlich von zuhause aus in Beauty-Blogger-Ästhetik über Corona und die Welt sprechen wollten, mochte niemand zuschauen.

Der Spiegel berichtet, dass RTL die, nun ja, "Show" nach drei Folgen hastdunichtgesehen wieder abgesetzt hat. Mit der Betonung auf "hastdunichtgesehen". Wir Zuschauer*innen waren den Quoten zufolge sehr schnell abgelenkt. Denn erstens haben wir selber Quarantäne und Quarantini zuhause, vielen Dank, und zweitens erleben wir momentan eine echte Schwemme an virtueller Unterhaltung, die coronabedingt-ausgefallenes Real Life-Entertainment substituieren soll. Sozusagen Streams in Strömen.

Dabei hat das Fernsehen, um mal bei einem stark betroffenen Medium zu bleiben, in seinem Unterhaltungssegment eh nur zwei Möglichkeiten: Entweder es lenkt uns ab – mit Eskapismus. In Form von eskapistischen Spielfilmen, am besten solchen, die sich schon deswegen von der aktuellen Situation distanzieren können, weil sie Jahre oder Jahrzehnte alt sind, oder historische Themen behandeln.

Der RBB sendet zum Beispiel zu unchristlichsten Zeiten (und skandalöserweise noch vor der "Fitnesszeit") ganz früh seine "Familienzeit" mit schönen alten, vor Eskapismus überquellenden Märchen. (Dass die Krise auch in der aktuellen Fiktionsproduktion Einzug halten werden MUSS, so dass Drehbücher für Filme und Serien umgeschrieben werden müssen, ist ein anderes sehr interessantes Problem und soll ein anderes Mal besprochen werden.) Aber auch in Form von Kurzfilmen, Arte möchte dem Publikum momentan am liebsten jeden Tag einen neuen unterjubeln, denn einer geht noch rein, auch im Homeoffice.

Die andere Möglichkeit für das Fernsehen ist es, die eigenen Unterhaltungs-Produkte weiterzusenden – aber coronabedingt umgebaut: Sämtliche Talkshows finden momentan ohne Publikum statt.

Das bedeutet für politische Live-Sendungen wie Maybrit Illner, Hart aber Fair, Anne Will und Maischberger keine große Veränderung, hier geben die Zuschauer*innen allenfalls die Stimmungslage wieder, aber produzieren keine Inhalte, und sind für den Fun- und Erkenntnisfaktor unerheblich. (Obwohl Maischberger bestimmt drei Kreuze macht, dass ihre Sendung rechtzeitig zur menschenleeren Atmosphäre nicht mehr "Menschen bei Maischberger" heißt...)

Doch reine Unterhaltungsformate, vor allem die der Privatsender, wirken ohne Klatschvieh wie zappelnde Fische auf dem Trockenen. Und am meisten zappeln die Macher*innen: Wenn man gewöhnt ist, die Reaktion eines Publikums vor sich zu haben, wenn einen vielleicht sogar genau das, die direkte Bestätigung durch Applaus, einst auf die Bühne oder in seinen Beruf getrieben hat – wo soll man dann bloß mit seinem Geltungsdrang hin?! Warum soll Dieter Bohlen jemanden beleidigen, wenn keiner guckt? Und dass Oliver Welke in der dritten stillen Heute-Show behauptete, er habe sich inzwischen daran gewöhnt, denn "wer braucht Applaus, wenn er das Lachen seine Kameraleute hat?", und dazu auf die saure Miene seines DoPs schneiden lässt, das ist zwar einigermaßen komisch – aber die Verzweiflung darüber, ins Nichts zu witzeln, merkt man fast allen Comedians an.

Jedenfalls den Alten. Das Problem, mit einer kleinen Kamera zu flirten, anstatt mit einem Saal voller Menschen, haben nämlich vor allem jene talentierten Rampensäue, die mit hörbarem Applaus aufgewachsen sind. Die auf langjährige Karrieren zurückblicken, die auf harten Bühnenbrettern standen, die die Aufregung einer Live-Show erst richtig anstachelt.

Gemeinerweise werden diese Eigenschaften (gern auf Bühnen stehen, den Applaus genießen) momentan nicht mehr gebraucht. Stattdessen ist das gefragt, was vor allem Beauty-Blogger*innen richtig spitze können: Vom DIY-Homestudio aus in die Kamera über "Contouring" reden und sich dabei so auszuleuchten, dass das Gesicht eine flächige Kosmetikebene bildet. (Apropos "Glatt wie ein Blatt": Die besten Schminktutorials sind natürlich die, in denen 22jährige Model-Küken sich die "Falten" oder "Augenringe" wegschminken. Irgendwann, irgendwann in nicht so ferner Zukunft mache ich auch mal so ein Tutorial. Und dann wird das Internet zusammenbrechen, weil die vielen Mäuse sich meinen viralen Clip zuschicken und aus dem Entsetzen über die echten Falten nicht mehr herauskommen, so wie Michael York und Jenny Agutter in "Flucht ins 23. Jahrhundert", wenn sie nach der Flucht aus der U30-Hölle das erste Mal einem ALTEN MANN, nämlich Peter Ustinov, begegnen. Großartig.)

In diesem Zusammenhang wird übrigens auch klar, wieso YouTuber*innen und Influencer*innen permanent sämtliche Atempausen zwischen den Sätzen wegschneiden: Weil dort eh kein Applaus zu erwarten ist!

Dass es nach der Krise Veränderungen in allen Bereichen geben wird, also auch in der Fernsehunterhaltung, ist klar. Wir sind erst am Anfang des Wechsels. Übrigens wird die 40-Jahre-Jubiläumsshow zu "Verstehen Sie Spaß?" am 4. April ebenfalls im Geisterstudio stattfinden, wie das RND berichtet. Denn in Bezug auf Gesundheitsgefahren versteht der SWR selbstredend keinen Spaß, wenn man mir diesen lahmen Kalauer erlaubt. Er passte einfach zu gut.

(Apropos lahme Kalauer und Witze, die nicht für alle Generationen geeignet sind: Es gibt einen Witz mit einem Mann, der mit Claudia Schiffer auf einer einsamen Insel gestrandet ist, und sie am Ende "Klaus" nennt... der bringt meine Theorie über die Auswirkung von fehlendem Publikum auf das Selbstverständnis vieler Entertainer ganz gut auf den Punkt... aber ich habe keine Lust, den zu erzählen, ich bin nicht sicher ob er misogyn oder misandrin ist. Eines ist immerhin klar: Schiffer-feindlich ist er nicht. Claudia wirkt in dem Witz absolut sympathisch, wenn ich mich nicht irre, hihihi.)

