"Wenn durch private Äußerungen in sozialen Medien insbesondere von redaktionell Mitarbeitenden in der Öffentlichkeit der Eindruck der Voreingenommenheit oder Parteilichkeit entsteht und dies Themenbereiche tangiert, in denen die oder der Mitarbeitende dienstlich tätig ist, behält sich der WDR vor, ihnen im Rahmen seines Weisungsrechts andere Aufgaben zuzuweisen ."

Diesen Entwurf bezeichnete Monitor-Chef Georg Restle damals im Gespräch mit "Deutschlandfunk" als "klar verfassungswidrig", weil er einen massiven Eingriff in die Meinungsfreiheit der Journalisten dargestellt hätte. Der Entwurf des WDR wurde später nochmal überarbeitet und schließlich auch beschlossen – der umstrittene Umgang mit privaten Accounts war dann nicht mehr Teil der Dienstanweisung , wie "meedia" berichtete. "Diese werden laut Aussagen eines Sprechers jetzt getrennt als Empfehlungen an die WDR-Mitarbeitenden formuliert", heißt es dort weiter.

Was also tun? Den Twitter-Account löschen, das Instagram-Profil auf privat stellen? Nur noch journalistische Beiträge in den sozialen Medien pushen und eigene (politische) Meinungen beiseite lassen? Das würde ziemlich viele Mitglieder unserer Demokratie in ihren Rechten einschränken.