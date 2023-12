"Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben bei ihrer Sitzung in Köln weitere konkrete Reformschritte beschlossen, die Qualität und regionale Vielfalt im Programm sichern und gleichzeitig mehr Wirtschaftlichkeit in der Produktion ermöglichen."

So lautet der erste Satz der Pressemitteilung über die Sitzung der ARD-Intendantinnen und -Intendanten in Köln. Die regionale Vielfalt möchten sie sichern, indem sie erstmal "gemeinsame Programmstrecken und Formate" für die Dritten Programme einführen – sprich einen Teil der Regionalität im linearen Fernsehen zu Gunsten von Vergünstigungen eindampfen.

Mit den dadurch freigewordenen Ressourcen sollen wiederum neue digitale Produkte für die Audio- und Mediathek realisiert werden, die für die jüngeren Zielgruppen attraktiver sein sollen (also für Menschen unter 50, wie es Stefan Fischer in der "SZ" treffend schreibt).

Die Kritik der "SZ" setzt aber wohl eher an einer weiteren Neuerung an: Auch bei den Infowellen sollen Ressourcen ab April 2024 gespart werden. Tagsüber ist nach wie vor das regional vertiefte Info-Programm geplant, ab 20 Uhr dann ein Sender übergreifendes Programm mit wechselnden inhaltlichen Schwerpunkten. Zusätzlich dazu könnten Sender laut der "SZ" samstags tagsüber das Programm von BR24 "ganz oder teilweise zu übernehmen."

Wie bitte, kein selbstgemachtes Radioprogramm während die meisten Menschen schlafen? Frech. Dass es parallel zum Hörfunk auch noch das digitale Angebot von BR24 gibt, das für den Fall eines relevanten Ereignisses in Garmisch-Partenkirchen um 2 Uhr morgens eine Nachricht darüber veröffentlichen kann, wird in der Debatte offenbar vergessen.

Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber nicht so bleiben kann, wie er es aktuell ist, sollte mittlerweile doch bei allen Medienmenschen angekommen sein. Und dass jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer (und damit meine ich tatsächlich junge Menschen) wieder oder überhaupt einen Zugang zu journalistischen Inhalten der Anstalten finden, bedeutet schon mehr Einsatz, als bestehende Formate einfach zu digitalisieren und in die Mediathek zu klatschen.

+++ 3,4 Millionen Euro möchte die ARD in den nächsten zwei Jahren für mehr Barrierefreiheit in ihren Programmen ausgeben. Für rund 6,2 Millionen Analphabeten in Deutschland soll unter anderem die "Tagesschau" in leichter Sprache produziert und online publiziert werden. Aktuell gibt es nur beim NDR, MDR, SR und beim Deutschlandfunk Nachrichten in leichter Sprache. Außerdem soll Künstliche Intelligenz dazu genutzt werden, Live-Programme zu untertiteln.