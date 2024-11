Das FDP-Schauspiel in den Medien geht weiter: Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte die Partei ein internes Dokument auf der eigenen Website, das den Ablauf zum geplanten Koalitionsbruch zeigt. Daran sind einige Dinge interessant:

Noch viel interessanter ist allerdings, wie das interne Dokument auf die FDP-Website gelangt ist. Der "Süddeutschen Zeitung" und der "Zeit" lag das Dokument bereits vor Veröffentlichung vor, beide Zeitungen stellten nach eigenen Angaben am Donnerstagnachmittag Anfragen an die FDP dazu und gaben der Partei wie gewünscht bis Donnerstagabend Zeit, um die Fragen zu beantworten.

In der Zwischenzeit wurde das Dokument auf der FDP-Website veröffentlicht, um der journalistischen Berichterstattung zuvorzukommen, ganz à la: Wir haben nichts zu verbergen. Dass die Veröffentlichung erst nach dem Druck von Presseanfragen geschah, scheint bei der "Welt" allerdings niemanden zu interessieren – in ihrem Bericht wird das mit keiner Silbe erwähnt (via Stefan Niggemeier).