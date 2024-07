1864 wurden nach den Ideen des Arztes und Volkserziehers Daniel Gottlob Moritz Schreber in Leipzig Spielplätze mit Beeten für Kinder eingerichtet. Daraus entwickelten sich die ersten Schrebergärten und bald entstanden ganze Gartenkolonien. So wie der in die Stadt abgewanderte Landbewohner sich im Kleingarten ein Stück seiner Identität bewahrt, inszeniert der Städter in seinem innerstädtischen Refugium eine Art Landleben.



40.000 Laubenkolonisten siedelten sich bereits zur Jahrhundertwende in Berlin und näherer Umgebung an. Ihre Gärten hatten besonders nach den beiden Weltkriegen eine immense Bedeutung bei der (Selbst-)Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung.