Das Kleingärtnermuseum in Leipzig feiert am Wochenende den 160. Jahrestag des ersten Schrebergarten-Vereins. Das Museum in der denkmalgeschützten Kleingartenanlage zeigt in einer Sonderausstellung die Geschichte der Kleingärten in Leipzig und Deutschland. "160 Jahre Schreberbewegung ist natürlich eine Hausnummer die man würdig begehen muss", sagte Museumsleiterin Caterina Paetzelt MDR SACHSEN. Am Sonnabend erfuhren Gäste bei Vorträgen, wo die Kleingärtnerei herkam und welche Trends in Kleingartenanlagen angesagt sind.