Liebe in der DDR Flirten unter den Augen der Partei

Viele DDR-Bürger wandten sich mit ihren Beziehungsproblemen an Ratgeber in Zeitschriften oder im Fernsehen. Diese folgten der offiziellen Parteilinie und rieten: Anstatt beim Tanzen zu flirten, solle man sich lieber im Kollegenkreis oder im Arbeiterzirkel umsehen. Diese Ablehnung des Tanzens resultierte aber nicht aus Prüderie, meint Großmann: "Die Ratgeber schöpften aus ihrer Erfahrung als Ärzte oder Psychotherapeuten: aus den Eheberatungsstunden, die sie anboten. Dort hatten sie sehr viele Fälle, in denen die Eheleute sich nichts mehr zu sagen hatten. Ein Grund dafür war, dass die Leute jung heirateten und sich wahrscheinlich noch nicht so gut kannten."

Einer der führenden Sexualfachmänner der DDR war Siegfried Schnabl. Der Sexualwissenschaftler leitete von 1973 bis 1993 die Ehe- und Sexualberatungsstelle in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) . In Radio, Fernsehen und Zeitschriften äußerte er sich zu den Problemen der menschlichen Sexualität. Mit 18 Auflagen war sein Buch "Mann und Frau intim. Fragen des gesunden und des gestörten Geschlechtslebens" der erfolgreichste Ehe- und Sex-Ratgeber der DDR.

Wie in vielen anderen Bereichen wollte der Staat auch das Singleleben seiner Bürger organisieren. Auf Initiative der staatlichen Ehe-, Familien-, und Sexualberatungsstellen wurden in vielen Orten Klubs für Alleinstehende gegründet. Sie liefen unter so schwungvollen Namen wie "Solo Klub" in Karl-Marx-Stadt oder "Klub der Unverheirateten" in Berlin. Tanzen, Volleyballspielen, Literaturgespräche - die Klubmitglieder konnten sich vielfältig betätigen. Vor allem ging es darum, soziale Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Die Mitglieder verbrachten zum Teil auch Geburtstage und Urlaube gemeinsam. Dabei fand sich natürlich auch das ein oder andere Paar.