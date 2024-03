Die Zeichen dafür schienen günstig. Sowjetische Militäreinheiten hatten im Oktober 1946 alles, was man zum Flugzeugbau brauchte, deportiert - gen Osten: Angestellte und Angehörige der Junkerswerke, sowie Technik - Heizkraftwerk, Windkanäle, Mobiliar und Lagerbestände. Unter ihnen auch Brunolf Baade, der von 1936 bis 1945 Konstrukteur in den Dessauer Junkerswerken war. 1952 wurde die Zusammenarbeit mit den deutschen Wissenschaftlern beendet. Baade kehrte zurück und entwickelte nun für die DDR in Dresden Düsenflugzeuge. Noch im selben Jahr richtete das Zentralkomitee verdeckt die Verwaltung eines „Sektors Luftfahrzeugbau“ ein und begann mit der Planung des Aufbaus einer DDR-Luftfahrtindustrie. Jegliche Vorhaben und Pläne einer fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen sowjetischen und DDR-Luftfahrtspezialisten wurden spätestens nach dem 17. Juni 1953 auf Eis gelegt. Die DDR musste nun aus eigener Kraft den Wiederaufbau der Luftfahrtindustrie bewerkstelligen.

Bildrechte: picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Am 1. Mai 1958 soll der erste Düsenflieger der DDR präsentiert werden. Doch Baade und sein Team kämpfen gegen Windmühlen: Zum einen fehlt Material, das nur unregelmäßig aus der Sowjetunion geliefert wird, zum anderen behindern Sabotageakte wie falsch eingebaute Schrauben, beschädigte Turbinen und Diebstahl die Arbeiten. Erst am 4. Dezember 1958 - nach vier Jahren Bauzeit - ist die 152 fertig: Ihr erster Flug dauert 35 Minuten.

Der, nach dem Vorbild des sowjetischen Bombers 150 gebaute, Düsenjet sollte 24 (später bis zu 72) Passagiere mit knapp 750 km/h über eine Entfernungen von 2.500 km befördern können. Er war ein Prestigeprojekt der jungen DDR. Noch vor dem ersten Testflug erschien eine Briefmarke, auf der das Flugzeug abgebildet war und für Bastler gab es ein Modell aus Plastik.

Bildrechte: IMAGO / SNA Nun hätte der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung der jungen Republik durch den hauseigenen Düsenjet kommen können. Allein – es fehlen die Aufträge vom "großen Bruder“ aus Moskau. Doch Moskau schweigt. So setzt man in Ost-Berlin auf einen Befreiungsschlag: Chruschtschow soll 1959 zur Leipziger Frühjahrsmesse den neuartigen Flieger am Himmel sehen. Beim geplannten Überflug um 15 Uhr soll die Besatzung der 152 live "brüderliche Kampfesgrüße" funken. So soll der DDR-Düsenjet die eigentlich zugesagten Geschäfte mit Moskau neu anschieben.

Am 4. März 1959 rollt in Dresden die 152 aufs Feld, allerdings ohne vorherige Abnahme durch den "Flugzeug-TÜV", die Prüfstelle für Luftgeräte, denn die Zeit war knapp geworden. Johannes Barz, damals Leiter der Prüfstelle, erinnert sich später an seine Reaktion:

Wer hat die denn überhaupt freigegeben? Wer hat das gemacht und warum weiß ich denn nichts? Johannes Barz

Doch nicht nur die Prüfstelle wurde aus Zeitdruck übergangen, auch das sonst übliche Prozedere, ein Testflug zur Messung der Flugeigenschaften, wird an jenem Tag ausgesetzt. Zudem hatte Baade den Piloten überredet, schneller und höher zu fliegen als erlaubt, sowie im Tiefflug den Flughafen Dresden-Klotzsche für Fotoaufnahmen zu überfliegen.

Bildrechte: imago/Ulrich Hässler