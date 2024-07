Das Sexualverhalten von Männern und Frauen wurde also unterschiedlich bewertet, wobei die Frauen als deutlich promisker galten - und damit als Infektionsüberträgerinnen für Geschlechtskrankheiten angesehen wurden. Venerologen, also Ärzte, die Geschlechtskrankheiten behandeln, versuchten zudem, Männer vor der psychischen Belastung einer Zwangseinweisung zu schützen. So steht es in der Fachzeitschrift für Militärmedizin aus dem Jahr 1963, die die Wissenschaftler Schochow und Steger zitieren. Darin wird unter anderem vor übereilten Zwangseinweisungen gewarnt, gerade weil häufig Schuldgefühle eine Rolle spielten und das könne es bei Männern “zu einer starken psychischen Erschütterung kommen”.

Männer sind meist wirklich krank

Bildrechte: Anette R. Männer und Frauen wurden also nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftlich unterschiedlich behandelt. Während Männer hauptsächlich wegen diagnostizierter Geschlechtskrankheiten zwangseingewiesen wurden, fanden bei Frauen oft Einweisungen wegen "Herumtreiberei" oder "Arbeitsbummelei" statt. Diese Bezeichnungen schafften es sogar als Diagnose in die medizinischen Akten.



Für die geschlossene Station in Leipzig ist belegt, dass Zweidrittel der Frauen, die dort eingewiesen waren, nicht krank waren. Frauen wurden häufiger und unter strengen Bedingungen eingewiesen. Das deutet auf eine geschlechtsspezifische Diskriminierung im Gesundheitssystem der DDR hin.

Behandlung für Männer nach zeitgemäßen Standards

Auch für Männer bedeutete eine Zwangseinweisung in eine geschlossene venerologische Station eine erhebliche gesellschaftliche Stigmatisierung, so Schochow und Steger. Dennoch erfolgte die Behandlung der Geschlechtskrankheiten nach zeitgenössischen medizinischen Standards. Beispielsweise wurden Syphilis und Gonorrhoe (Tripper) meist mit Penicillin behandelt. In Berlin Buch dauerte eine komplikationsfreie Behandlung von Männern den Wissenschaftlern zufolge durchschnittlich 28 Tage, in Erfurt geht aus den Akten eine Behandlungszeit von 14 Tagen für eine akute wie chronische Gonorrhoe hervor. Damit entsprach die Behandlung dem damaligen Standardwerk für Dermatologie und Venerologie, Gertlers “Systematische Dermatologie”.

Anatomische Unterschiede bei Mann und Frau

In der Argumentation der damaligen Ärzte hat die unterschiedliche Behandlung auch mit anatomischen Unterschieden von Männern und Frauen zu tun. Durch den einfacheren Aufbau der männlichen Geschlechtsorgane von Penis und Hoden macht sich eine Geschlechtskrankheit beim Mann deutlich schneller bemerkbar und ist leichter zu behandeln als bei Frauen.