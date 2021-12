In der Nacht zum 13. Dezember 1981 übernimmt die Armee die Macht in Polen. Wichtige Einrichtungen wie Behörden, manche Betriebe, die Erdöl-Pipeline "Freundschaft" sowie Rundfunk und Fernsehen werden vom Militär besetzt. Selbst die Nachrichtensprecher im Fernsehen tragen jetzt Uniform. Rund 5.000 Oppositionsvertreter kommen in den kommenden Wochen in Internierungshaft. Die Grenzen sind dicht, nachts gilt eine Ausgangssperre, die Telefonleitungen bleiben in den ersten Tagen gekappt, an den Straßen stehen zahlreiche Kontrollposten und für Reisen in andere Städte brauchen die Bürger eine Genehmigung. All das spielt sich vor dem Hintergrund einer beispiellosen Wirtschaftskrise mit Lebensmittelrationierung und leeren Ladenregalen ab.



Für die Gesellschaft in Polen ist das Kriegsrecht ein Schock. Es löst zudem eine massive Auswanderungswelle aus, die bis 1989 anhält – schätzungsweise eine Million Menschen verlassen das Land, viele von ihnen lassen sich in der damaligen Bundesrepublik nieder. Das Kriegsrecht wird am 31. Dezember 1982 vorläufig außer Kraft gesetzt und 22. Juli 1983 endgültig aufgehoben.