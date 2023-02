Am 26. Februar 1924 beginnt am Volksgericht in München der Hitler-Ludendroff-Prozess. Gegenstand ist der gescheiterte Putsch vom 9. November 1923, der die demokratische Reichsregierung in Berlin stürzen sollte. Die Angeklagten sind neben Adolf Hitler auch Erich Ludendorff, Wilhelm Frick, Ernst Röhm, Hermann Kriebel, Heinz Pernet, Friedrich Weber, Wilhelm Brückner und Robert Wagner. Hitler wird zu Festungshaft und einer Geldstrafe verurteilt. Ludendorff wird freigesprochen. Die restlichen Putschisten erhalten wegen Beihilfe zum Hochverrat geringere Strafen. Aufgrund unverhältnismäßig milder Verurteilungen der Haupt- und Nebenangeklagten gerät der Prozess in die öffentliche Kritik.