Der Begriff "Trauma" oder "traumatisch" wird mittlerweile im Alltag schnell benutzt – aber immer an den passenden Stellen? Was Trauma eigentlich genau bedeutet - vor allem im Kontext von politischer Verfolgung und was wir als Gesellschaft tun können - dazu hat MDR Reporterin Ann-Kathrin Canjé mit der Psychologin Tolou Maslahati gesprochen. Sie arbeitet an der Charité in Berlin und beschäftigt sich seit 2019 für das Projekt "Landschaften der Verfolgung" mit den körperlichen und psychischen Folgen von politischer Haft in der DDR.

Wer ist Tolou Maslahati? Psychologin und Psychotherapeutin Tolou Maslahati hat in Hamburg und Rio de Janeiro Psychologie studiert. Danach absolvierte sie in Berlin und San Diego ein Masterstudium Klinische- und Gesundheitspsychologie. Seit 2017 promoviert sie an der Charité und hat 2021 eine Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin erfolgreich abgeschlossen.

Tolou Maslahati: In Deutschland arbeiten wir in der Gesundheitsbranche mit dem ICD. Das ist ein internationales Klassifikationssystem, das von der WHO herausgegeben wird. Da stehen alle Diagnosen drin, die wir als Ärzt:innen oder Therapeut:innen vergeben können. Aktuell heißt es da, dass ein Trauma im Grunde ein schreckliches, bedrohliches Ereignis ist, bei denen Personen total hilflos und in den allermeisten Fällen auch mit Tod, schwerer Verletzung oder mit sexueller Gewalt konfrontiert sind.



Die Traumata, die schwerwiegender sind, sind "man-made"-Traumata. (Anm. d. Red.: Damit sind sich wiederholende traumatische Erfahrungen gemeint, die durch Menschen herbeigeführt werden.) Und wir wissen, dass Traumata, die zu dieser Kategorie und mehrmalig gehören, das höchste Risiko bergen, später gesundheitliche Erkrankung davon zu tragen, also eine PTBS oder auch andere Traumafolgestörungen. Nur diese Traumata erfüllen das Kriterium für die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und in diese Kategorie fallen eben Menschen rein, die politischer Gewalt in der DDR zum Opfer gefallen sind.